lega dilettanti a ferrara evento nazionale in fiera

A ottobre Ferrara diventerà la capitale del calcio dilettantistico, con un evento di tre giorni pensato per il futuro del settore, che racchiude insieme sportività, attività sociale e territorio. Il Comune e la Lega Nazionale Dilettanti hanno sottoscritto infatti il protocollo d’intesa per l’organizzazione dell’evento "Quarto Tempo", in programma dal 23 al 25 ottobre nel quartiere fieristico. Il progetto Quarto Tempo si articolerà in tavole rotonde, workshop tematici, laboratori interattivi e spazi di dialogo tra esperti e operatori del settore, con l’obiettivo di elaborare proposte per il futuro del calcio dilettantistico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

