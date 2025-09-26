leffe in festa per san michele domenica 28 settembre torna la fiera

Annuale appuntamento domenica 28 settembre a Leffe per la Fiera di San Michele, promossa dall’Amministrazione Comunale nel centro del paese. Dalle prime ore del mattino e sino al tardo pomeriggio le caratteristiche bancarelle ed il percorso fieristico con diversi generi commerciali animeranno piazza Libertà e le vie limitrofe, in coincidenza con la festa patronale. In programma alle 16 anche una visita guidata alla Parrocchiale e alla Sacrestia, grazie ad un gruppo di volontari. Alle 14.30 e alle 17.30 visite guidate al campanile, s cura degli alunni della Scuola Campanaria di Leffe. A livello liturgico la parrocchia guidata da don Giuseppe Merlini propone domenica 28 settembre la messa a ricordo del 151esimo della consacrazione della chiesa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

