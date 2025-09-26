Lecce vs Bologna quinta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Il felsinei cercano la seconda vittoria consecutiva contro un avversario in grande difficoltà. Lecce vs Bologna si giocherà domenica 28 settembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Via del Mare. LECCE VS BOLOGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Inizio in salita per i salentini, che dopo il pareggio iniziale ottenuto a Genova, hanno incassato ben quattro sconfitte consecutive con Milan, Atalanta e Cagliari in campionato, e poi nuovamente contro i rossoneri in Coppa Italia. La situazione per la squadra di Di Francesco sembra essere già disperata, per cui occorre reagire. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

