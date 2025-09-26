Lecce scompare una 12enne | si allontana da casa e non arriva a scuola

Non è più tornata a casa dopo essere uscita la mattina per andare a scuola. È scomparsa nel nulla una ragazza di 12 anni, residente a Lecce. Di lei non si hanno notizie dalla giornata di ieri. La madre, preoccupata per il mancato rientro, si è rivolta ai carabinieri in serata, sporgendo denuncia e affidando ai social un appello. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Esce da casa per andare a scuola e scompare, ore di ansia per una 12enne a Lecce - E’ allarme a Lecce per la scomparsa di Aurora, una ragazzina di 12 anni di cui non si hanno più notizie da ieri mattina, quando è uscita di casa, nel rione ... Scrive msn.com

Non va a scuola e scompare nel nulla: si cerca una ragazzina leccese di 12 anni - Aurora Lezzi potrebbe essersi diretta a Parma o, comunque, al nord, salendo su qualche treno. Riporta lecceprima.it