Non è affatto semplice prevedere l’esito della sfida tra Lecce e Bologna, in programma al Via del Mare per la quinta giornata della Serie A. I padroni di casa del Lecce si trovano già in una situazione complicata dopo aver guadagnato un solo punto nelle prime quattro partite. Eusebio Di Francesco ha affrontato l’ennesimo inizio . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lecce-Bologna (domenica 28 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici