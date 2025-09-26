Leao torna in gruppo | sarà pronto per il big match contro il Napoli?

Dopo oltre un mese di assenza, Rafael Leao è tornato ad allenarsi con i compagni. Il portoghese, fermato da un problema al soleo durante la gara di Coppa Italia contro il Bari, ha saltato diverse partite di campionato e l’impegno di Coppa contro il Lecce. Il Milan, che aveva inizialmente rassicurato sulla sua condizione, ha dovuto invece rinunciare a lungo al suo numero 10. Ora però, a tre giorni dalla sfida con il Napoli, lo scenario cambia. Leao recupera: le valutazioni di Allegri. Il rientro in gruppo è un segnale incoraggiante per Massimiliano Allegri, che potrà contare di nuovo su una pedina fondamentale in vista della supersfida di domenica 28 settembre a San Siro (calcio d’inizio alle 20. 🔗 Leggi su Milanzone.it

