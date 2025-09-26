Le vitamine del gruppo B sono fondamentali per trasformare il cibo in energia e mantenere il corpo attivo ed efficiente

Questi nutrienti partecipano a numerose funzioni biologiche, tra cui la produzione di globuli rossi, il sostegno al sistema nervoso e il mantenimento della pelle e dei capelli in buona salute. Le principali fonti alimentari di Vitamina B includono carni bianche e rosse, pesce (in particolare salmone, sardine e tonno), uova, legumi, cereali integrali, verdure a foglia verde e frutta secca. Alcuni alimenti fermentati, come il lievito di birra e il miso, contengono anch’essi diverse vitamine del gruppo B. 🔗 Leggi su Amica.it

