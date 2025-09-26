Le vasche di laminazione sull’Olona hanno superato lo stress test ma resta il nodo della gestione

Canegrate (Milano), 26 settembre 2025 – A pochi giorni dalle intense piogge le nuove vasche di laminazione delle piene del fiume Olona sono entrate in funzione nei Comuni di San Vittore Olona, Canegrate e Parabiago. L’opera, progettata nell’ambito della Pianificazione di bacino dell’Olona, ha lo scopo di contenere fino a un milione di metri cubi d’acqua e di proteggere il territorio da possibili esondazioni, tutelando sia le aree attraversate dal fiume sia la città di Milano, dove il corso d’acqua scorre sotterraneo. L’area interessata . L’area di laminazione inaugurata si integra in una rete di opere già operative: a monte si trova dal 2004 la vasca di Malnate, con un invaso di 1,5 milioni di metri cubi, mentre a valle, prima dell’ingresso a Milano, il Canale Scolmatore di Nord Ovest intercetta l’Olona proteggendo Rho e le zone limitrofe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le vasche di laminazione sull’Olona hanno superato lo “stress test” ma resta il nodo della gestione

In questa notizia si parla di: vasche - laminazione

