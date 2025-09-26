Le ultime parole di Fabrizio dalla Liguria al fine vita | Vado verso la liberazione

Aveva 79 anni e un male degenerativo. L’Italia non gli aveva dato il via libera al suicidio assistito. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Le ultime parole di Fabrizio dalla Liguria al fine vita: “Vado verso la liberazione”

In questa notizia si parla di: ultime - parole

Don Matteo morto, le ultime parole del 35enne prima dell’ultimo gesto estremo

Don Matteo morto, le ultime parole prima di morire: strazianti

Le ultime parole di Franco Lollobrigida, ucciso da Franco Palozzi: “È il polmone, non respiro”

"Se non ci vedremo più qui in terra, ci vedremo in cielo" Le ultime parole di Madre Erminia alle consorelle, e amiche, di Tokyo suonano come una profezia. Ma d’altronde, da donna concreta e razionale, sapeva bene che restare a Timor Leste e continuare a se - facebook.com Vai su Facebook

? Le ultime parole di mister Igor #Tudor a pochi minuti dal nostro esordio in Champions! La sorpresa dell'ultimo minuto è stata la convocazione anche di Zhegrova! "È giusto che venga con noi". #Juventusnews24 - X Vai su X

Le ultime parole di Fabrizio dalla Liguria al fine vita: “Vado verso la liberazione” - L’Italia non gli aveva dato il via libera al suicidio assistito Genova – Un lungo viaggio dalla Liguria alla Svizzera, dieci ore e mezza su un fuoristrada giallo ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Il 79enne ligure "Fabrizio" è morto in Svizzera. Gli avevano negato il suicidio assistito - L’uomo era affetto da una malattia neurodegenerativa progressiva irreversibile e aveva chiesto la verifica delle condizioni a febbraio 2025 ... msn.com scrive