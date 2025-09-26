Le ultime parole di Fabrizio dalla Liguria al fine vita | Vado verso la liberazione

Aveva 79 anni e un male degenerativo. L’Italia non gli aveva dato il via libera al suicidio assistito. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

le ultime parole di fabrizio dalla liguria al fine vita vado verso la liberazione

ultime parole fabrizio liguriaLe ultime parole di Fabrizio dalla Liguria al fine vita: “Vado verso la liberazione” - L’Italia non gli aveva dato il via libera al suicidio assistito Genova – Un lungo viaggio dalla Liguria alla Svizzera, dieci ore e mezza su un fuoristrada giallo ... Lo riporta ilsecoloxix.it

