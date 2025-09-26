Le ultime ore di Cinzia Pinna | polvere bianca sul tavolo e sangue nella lavatrice

Si attende cosa dirà il rampollo dei Ragnedda nell’interrogatorio di convalida davanti al gip. La sua famiglia è sparita dalla casa di Baja Sardinia e si è rifugiata in una delle tante proprietà. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Le ultime ore di Cinzia Pinna: polvere bianca sul tavolo e sangue nella lavatrice

Caso Cinzia Pinna, indagato il re del Vermentino: il tentativo di fuga, la 33enne barcollante nelle ultime immagini

Perché Cinzia Pinna è stata uccisa, si indaga sulle ultime ore: secondo l'amica la ragazza "era agitata"

