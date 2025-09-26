Le TV di Amazon a partire da 169 euro

Le TV di Amazon sono oggi in super offerta a partire da 169 euro. Di seguito tutti i dettagli della promozione.Fire TV Omni QLEDLa serie Fire TV Omni QLED è dotata di un display 4K disponibile in tre dimensioni, 43“, 50” e 55”, con tecnologia Quantum Dot (QLED), local dimming full-array fino a 64. 🔗 Leggi su Today.it