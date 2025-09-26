Le tre crepe nel discorso di un Netanyahu senza freni

I punti deboli: la fragilità interna a Israele sulla questione degli ostaggi e quella con l'alleato Usa. E sul fronte umanitario dove Israele è già isolata.

I pop-quiz di Netanyahu all'Onu: "Credete che conflitto non vi riguardi? Abbiamo gli stessi nemici" - I punti deboli: la fragilità interna a Israele sulla questione degli ostaggi e quella con l’alleato Usa. Scrive lastampa.it