Le tre crepe nel discorso di un Netanyahu senza freni

Lastampa.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I punti deboli: la fragilità interna a Israele sulla questione degli ostaggi e quella con l’alleato Usa. E sul fronte umanitario dove Israele è già isolata. 🔗 Leggi su Lastampa.it

le tre crepe nel discorso di un netanyahu senza freni

© Lastampa.it - Le tre crepe nel discorso di un Netanyahu senza freni

In questa notizia si parla di: crepe - discorso

I pop-quiz di Netanyahu all'Onu: "Credete che conflitto non vi riguardi? Abbiamo gli stessi nemici" - I punti deboli: la fragilità interna a Israele sulla questione degli ostaggi e quella con l’alleato Usa. Scrive lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Crepe Discorso Netanyahu