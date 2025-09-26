Le tendenze del taglio bob versatile nella moda di oggi

Il taglio bob ha subito una trasformazione straordinaria nel corso degli anni, diventando un vero e proprio must-have tra gli influencer e i trendsetter della moda. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Le tendenze del taglio bob versatile nella moda di oggi

In questa notizia si parla di: tendenze - taglio

Il long bob è il taglio medio più amato dalle celeb: elegante, versatile e adatto a ogni tipo di styling, si conferma protagonista tra le tendenze capelli

Fresco, moderno e sempre al passo con le tendenze. Il taglio giusto fa la differenza. Vieni a trovarci Ci trovi in Via Etnea 117/A, Tremestieri Etneo (CT) +39 350 502 6021 - facebook.com Vai su Facebook

Il bob strappato è il taglio casual chic dell'autunno 2025, che cresce con grazia e dà consistenza e movimento - Scalato, sfilacciato e con un effetto volutamente undone, è il più amato dalle modelle per il suo stile effortless ... Segnala vogue.it

Dal K-pop ai saloni italiani: il Korean Bob è il taglio capelli di questo autunno - L'autunno 2025 ha una nuova ossessione made in Asia: il Korean Bob che sta conquistando tutti i saloni. Da alfemminile.com