Le tecnologie italiane per la sostenibilità protagoniste a New York | c’è anche un’azienda irpina

Le migliori innovazioni per dar forma a un futuro più sostenibile, sotto riflettori in grado di amplificarne l’impatto su scala globale. L’Italia è stata protagonista al  Nest Climate Campus 2025  di New York con una delegazione di 13 aziende guidata dall’ Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal  Consolato Generale d’Italia a New York, in collaborazione con  Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile  ed  Ecomondo; la partecipazione ha valorizzato il meglio del clean-tech nazionale in una vetrina globale strategica in ambito sostenibilità e ambiente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

