Le strade chiuse a Roma sabato 27 e domenica 28 settembre 2025
Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 saranno diverse le strade chiuse al traffico a Roma. Fra gli eventi sportivi e le manifestazioni fra Foro Italico e Centro, con il Giubileo dei catechisti a San Pietro cambierà la viabilità privata e del trasporto pubblico. Ecco una guida utile per muoversi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: strade - chiuse
