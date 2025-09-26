Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 26 settembre
"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 26 settembre 2025 Ariete Il fine settimana che arriva ha una bella Luna crescente in Sagittario, vostro settore dei viaggi. Voi che siete esploratori per natura pianificate un paio di giorni lontano dalla solita vita, vi serviranno a sgombrare la mente da pensieri inutili. Urano e Plutone in scatto favorevole – questi due pianeti hanno una forza straordinaria – fanno nascere nuove idee, progetti e vi aiutano a concretizzarli, persino se a molti e anche a voi stessi possono sembrare illusori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
