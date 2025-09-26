Le servirono detersivo in un bar di Bologna si tratta sui risarcimenti Una vita rovinata
Bologna, 26 settembre 2025 – Al bar le avevano servito detersivo al posto dell’ acqua ed era finita in coma per quasi dieci giorni. Ora, la donna, 48 anni, mamma di quattro figli, “presenta un post-traumatico con strascichi permanenti a livello psicologico. Ha paura di fare qualsiasi cosa, non entra più in un bar e da allora non è più riuscita a ricominciare a lavorare. Una vita rovinata ”. A fare il punto l’avvocato Giulio Cristofori, che assiste la 48enne nel procedimento per lesioni gravissime davanti al giudice di pace Cristina Piazza (pm Morena Plazzi ). E ieri, è stato chiesto il rinvio congiunto da parte degli avvocati: si è in fase di trattativa con l’assicurazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: servirono - detersivo
