Le scarpe trasparenti di Annalisa sono il nuovo trend da copiare Anche in versione low cost
Non ci sono dubbi: il nuovo trend dell’autunno sono le scarpe trasparenti e a svelarcele è Annalisa. La cantante, da sempre appassionata di moda, su Instagram ha svelato un look favoloso composto da una gonna con taglio asimmetrico, rigorosamente mini e una casacca black. A completare l’outfit un paio di décolleté trasparenti con tacco alto: eleganti e sensuali, perfette per fare davvero la differenza. Insomma: le scarpe trasparenti sono di tendenza ed è arrivato il momento di provarle. Da quelle con tacco vertiginoso ai modelli più easy, da sfoggiare durante il giorno, su Amazon si possono trovare le versioni low cost di questo must have. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: scarpe - trasparenti
Sono sempre più piccole, affusolate, trasparenti: le nuove scarpe di tendenza sono quasi invisibili, e ci piacciono per questo.
È il momento delle scarpe trasparenti: Annalisa lancia il trend con le pumps da quasi mille euro
Diletta Leotta alle sfilate di Milano: quanto costa il look con micro dress e scarpe trasparenti
Annalisa e le décolleté trasparenti: l’effetto piedi nudi sarà il trend d’autunno? #annalisa #scarpe #23settembre https://tgcom24.mediaset.it/lifestyle/annalisa-decollete-trasparenti-effetto-piedi-nudi-trend-autunno_103884850-202502k.shtml… - X Vai su X
Le scarpe in PVC tornano di moda, tra sensualità e illusione ottica ? mdst.it/4nc1G7Y - facebook.com Vai su Facebook
È il momento delle scarpe trasparenti: Annalisa lancia il trend con le pumps da quasi mille euro - Annalisa ha festeggiato l'ingresso in top 10 di Piazza San Marco, il suo singolo con Marco Mengoni, e lo ha fatto con un look super glamour ... fanpage.it scrive
Annalisa e le décolleté trasparenti: l’effetto piedi nudi sarà il trend d’autunno? - Annalisa rilancia le décolleté trasparenti sui social: scarpe in PVC che creano l’effetto piedi nudi. Da tgcom24.mediaset.it