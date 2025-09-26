le scarpe trasparenti di annalisa sono il nuovo trend da copiare anche in versione low cost

Non ci sono dubbi: il nuovo trend dell’autunno sono le scarpe trasparenti e a svelarcele è Annalisa. La cantante, da sempre appassionata di moda, su Instagram ha svelato un look favoloso composto da una gonna con taglio asimmetrico, rigorosamente mini e una casacca black. A completare l’outfit un paio di décolleté trasparenti con tacco alto: eleganti e sensuali, perfette per fare davvero la differenza. Insomma: le scarpe trasparenti sono di tendenza ed è arrivato il momento di provarle. Da quelle con tacco vertiginoso ai modelli più easy, da sfoggiare durante il giorno, su Amazon si possono trovare le versioni low cost di questo must have. 🔗 Leggi su Dilei.it

