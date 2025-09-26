Le rose sono rosse le viole sono blu io sono pm e sono giudice anch’io

Le rose sono rosse, le viole sono blu, io sono schizofrenico, e lo sono anch’io. E’ la filastrocca che recitava Bill Murray in What about Bob?, una commedia su un paziente così nevrotico da portare all’impazzimento il suo analista. Inutile specificare che la recitava in un ospedale psichiatrico. Ora ascoltate quest’altra poesiola: la separazione delle carriere di fatto esiste già, ma se fosse introdotta nel nostro ordinamento sarebbe una catastrofe, e oltretutto è una riforma inutile perché le carriere è come se fossero già separate, dunque uniamo i nostri sforzi per impedire che le dividano. Suona delirante, vero? Eppure, è grosso modo la linea adottata dalla magistratura associata per opporsi alla riforma Nordio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

