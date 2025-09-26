Lo stop della Commissione Garanzia Sciopero all'Unione Sindacale di Base viene salutata positivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Il Mit prende atto dell'intervento del Garante degli Scioperi nei confronti del sindacato Usb. Il diritto alla mobilitazione non è in discussione, ma ci sono delle regole che vanno rispettate anche a tutela degli altri cittadini - viene dichiarato in un comunicato ufficiale diramato -. Auspichiamo che tutte le manifestazioni di dissenso si svolgano senza violenze e senza comprimere i diritti delle persone, a partire dai viaggiatori e dai lavoratori ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Le regole vanno rispettate a tutela dei cittadini". Il Mit plaude l'intervento del Garante degli scioperi