Le Regole dell’Omicidio Perfetto Tv8 | trama e finale spiegazione del film 2023

Le Regole dell’Omicidio Perfetto film Tv8. Le Regole dell’Omicidio Perfetto film Tv8 del 2023 è diretto da Haylie Duff. Ashley è una studentessa di scrittura creativa. Miles Blake, un famoso scrittore di gialli, insegna nella sua università. Tra i due nascerà una specie di amicizia. Questa è in breve la storia del thriller con protagonisti Kristen Edwards, Rae DeRosa e Landon Ashworth, simile al quasi omonimo titolo. A seguire, la trama di Le Regole dell’Omicidio perfetto e la spiegazione finale del film Tv8 Le Regole dell’Omicidio Perfetto trama completa. Uno scrittore di gialli di successo viene invitato come docente ospite in una prestigiosa università quando uno studente laureato inizia a sospettare di essere responsabile di un raccapricciante omicidio avvenuto nel campus. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

