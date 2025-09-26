A Gaza non si entra, è stranoto e la Flotilla avrebbe avuto la possibilità di sbarcare nel porto di Ashkelon per scaricare gli aiuti che poi sarebbero stati consegnati tramite i canali umanitari già attivi. Ma questa strada è parsa troppo facile, poco eclatante, ci volevano i riflettori dei media internazionali e allora ecco la forzatura, la rotta verso la destinazione preclusa. Una presa di posizione che però costa cara ai contribuenti italiani. «Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla», ha chiarito in una nota il ministro della Difesa Guido Crosetto, «ho autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare che era in navigazione a Nord di Creta nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Le provocazioni pro Pal ci costano fino a 250.000 euro al giorno