Gli sviluppi dei conflitti in Medioriente e Russia dominano le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Prosegue la tensione nei cieli a causa degli sconfinamenti dei jet russi, con il Cremlino che rilancia: "Se colpite i nostri aerei sarà guerra". Intanto la Flotilla avanza verso Gaza nel mezzo di uno scontro politico e Trump avvisa di aver parlato con Netanyahu per quella che definisce una "svolta vicina". Dalla Francia spazio per la condanna per l'ex presidente Sarkozy per i fondi libici. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 settembre: la rassegna stampa