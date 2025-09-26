Le prime due donne vittime di violenza in servizio alla Regione | hanno firmato il contratto
Per la prima volta la Regione assume due donne vittime di gravi violenze, tali da sfregiare in modo permanente i loro volti, e stamattina (26 settembre), davanti alla dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica Salvatrice Rizzo, hanno firmato il contratto di lavoro: si tratta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: prime - donne
Quando torna Uomini e Donne: data delle prime registrazioni e le possibili troniste
Uomini e Donne quando torna: fissata la data delle prime registrazioni
Uomini e donne, prime registrazioni e toto tronisti: tutte le indiscrezioni
PRIME MINISTER | Scuola di politica per giovani donne – Scuola Alpi Il Comune di Mondovì è partner del progetto Prime Minister – Scuola di politica per giovani donne. Scuola Alpi, promosso con la Fondazione Nuto Revelli, i Comuni di Cuneo e Ceva e reali - facebook.com Vai su Facebook
Anche Donatella Cinelli Colombini, produttrice di #Brunello con il Casato Prime Donne, è tra i firmatari dell’appello dell’Accademia Internazionale del Vino, in un testo rivolto ai 150 capi di Stato e di Governo dell’Onu https://montalcinonews.com/2025/09/donat - X Vai su X
Donne vittime violenza, primi contratti alla Regione Sicilia - La Regione siciliana, per la prima volta, assume due donne vittime di gravi violenze che hanno provocato loro sfregi permanenti al viso: stamattina, dinanzi alla dirigente generale del dipartimento de ... Si legge su msn.com
Vittime di violenza, la Regione assume due donne - La Sicilia è la prima regione italiana ad assumere vittime di violenza che hanno subito deformazioni o sfregi permanenti al viso a causa di aggressioni ... Segnala rainews.it