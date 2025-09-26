Le prime due donne vittime di violenza in servizio alla Regione | hanno firmato il contratto

Palermotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta la Regione assume due donne vittime di gravi violenze, tali da sfregiare in modo permanente i loro volti, e stamattina (26 settembre), davanti alla dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica Salvatrice Rizzo, hanno firmato il contratto di lavoro: si tratta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prime - donne

Quando torna Uomini e Donne: data delle prime registrazioni e le possibili troniste

Uomini e Donne quando torna: fissata la data delle prime registrazioni

Uomini e donne, prime registrazioni e toto tronisti: tutte le indiscrezioni

prime due donne vittimeDonne vittime violenza, primi contratti alla Regione Sicilia - La Regione siciliana, per la prima volta, assume due donne vittime di gravi violenze che hanno provocato loro sfregi permanenti al viso: stamattina, dinanzi alla dirigente generale del dipartimento de ... Si legge su msn.com

Vittime di violenza, la Regione assume due donne - La Sicilia è la prima regione italiana ad assumere vittime di violenza che hanno subito deformazioni o sfregi permanenti al viso a causa di aggressioni ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Prime Due Donne Vittime