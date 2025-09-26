Le previsioni meteo per Napoli e Campania | sole e 24 gradi nel fine settimana 27-28 settembre

Niente allerte meteo al'orizzonte, il weekend 27-28 settembre su Napoli e Campania. Temperature fino a 24 gradi e cielo soleggiato in gran parte della regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: previsioni - meteo

Meteo: caldo fuori stagione su Napoli e Campania, ma in arrivo peggioramento dal Nord - Secondo le ultime previsioni meteo, l’anticiclone subtropicale porterà sole e temperature oltre la media fino a domenica, poi spazio a piogge ... 2anews.it scrive