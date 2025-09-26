Le previsioni meteo di oggi 26 settembre ad Avellino
A Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3414m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: previsioni - meteo
