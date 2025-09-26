Le nuove scoperte musicali della settimana – #40

Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana #40 (Settembre 2025). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Indice. Nuove Scoperte #40 – Tutte le aggiunte. Altre menzioni (brani non disponibili su Spotify). Dove ascoltare la playlist. Nuove Scoperte #40 – Tutte le aggiunte. Queste le nuove aggiunte della settimana: Pags – GENERATIONAL FLEX. Max Rael – Almost (single mix). AMOR – A nos enfants de la patrie. Kandro Secondo – BEHIND. Florent C. – Perfect Disaster. Bromsen – Data Highway. Puerto Mariel – La Tasca. danXkim – Your Aura. A!MS – My Best. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

