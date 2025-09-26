Le Nike Dunk Low GORE-TEX sono le uniche sneaker che ti servono contro la pioggia e il freddo

Le Nike Dunk Low GORE-TEX sono la risposta definitiva per chi non vuole rinunciare allo stile nei mesi di pioggia e freddo. La silhouette più iconica dello streetwear si aggiorna con una membrana impermeabile firmata GORE-TEX che trasforma questo classico in un modello capace di resistere a pozzanghere, temporali e basse temperature senza perdere la sua essenza rétro. E non è un dettaglio da poco: in un mercato saturo di sneaker, trovare un modello che unisca heritage, funzionalità e appeal visivo è piuttosto raro. Il mito delle Dunk, ora impermeabile. Dalla loro nascita negli anni Ottanta come scarpe da basket, le Nike Dunk hanno vissuto mille vite: dai campi universitari agli skatepark, fino a diventare oggetto di culto per gli sneakerhead e pezzo chiave del guardaroba globale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le Nike Dunk Low GORE-TEX sono le uniche sneaker che ti servono contro la pioggia e il freddo

