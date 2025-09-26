Le navi nostre italiane a fianco della Flotilla | attaccare una nave italiana è attaccare l’Italia

L’invio di due navi italiane nei pressi della rotta di navigazione della Global Sumud Flotilla, ora incrociante a Est della Grecia dopo aver subito a Creta il suo terzo attacco, mostra la volontà del ministro della Difesa Guido Crosetto e del governo Meloni di tutelare possibili rischi per la navigazione del convoglio umanitario che punta la Striscia di Gaza. Le navi italiane e spagnole supervisionano la Flotilla. Il passaggio di consegne tra la fregata “Fasan” e la “Alpino”, subentrante alla precedente nella missione di supervisione e scorta, si somma all’invio di una nave spagnola da Cartagena, e non è solo motivato dalla necessità di evitare rischi securitari connessi alla presenza di connazionali a bordo della Flotilla, in caso di naufragio o emergenza, ma anche volto a prevenire possibili atti ostili. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Le navi nostre italiane a fianco della Flotilla: attaccare una nave italiana è attaccare l’Italia

In questa notizia si parla di: navi - nostre

