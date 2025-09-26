Le mini torte di matrimonio sono il trend dell’autunno 2025 | cosa c’è da sapere

Le torte nuziali sono tradizionalmente associate a dolci gourmet a più livelli guarniti con pasta di zucchero e sofisticati topping. Tuttavia i trend dell’autunno 2025 stanno dimostrando che anche un dolce in formato mini può essere altrettanto sorprendente. Le micro torte stanno infatti diventando un’alternativa molto popolare alle creazioni tradizionali a più piani, e sono una soluzione perfetta per cerimonie fuori dagli schemi e dal tocco intimo e conviviale. Cosa sono le mini torte di matrimonio. Se state organizzando una cerimonia di matrimonio più informale e con una lista di invitati ridotta, nulla vi obbliga a scegliere un dessert scenografico o a più piani. 🔗 Leggi su Dilei.it

