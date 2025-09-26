Le Mee avverte | Al Parma abbiamo portato Bonny con Ndiaye vogliamo fare questo
Le Mee, agente del difensore senegalese Ndiaye, ha parlato del futuro del suo assistito paragonandolo a quello dell’attaccante ora all’Inter. Yvan Le Mee, agente francese con una lunga esperienza nel panorama calcistico, ha parlato a TMW del presente e del futuro di Abdoulaye Ndiaye, difensore classe 2002 arrivato al Parma dal Troyes in estate per 7 milioni di euro più bonus. L’intermediario, che in passato ha seguito anche Ange-Yoan Bonny, ha lodato la scelta del club emiliano e spiegato le prospettive del giovane senegalese. LE PAROLE DI LE MEE – «Il Parma è una società storica, che fa lavorare bene e fa crescere i giocatori, valorizzandoli». 🔗 Leggi su Internews24.com
