Da un lato, Matteo Ricci, un candidato governatore della sinistra che parla di Gaza; dall’altra, Francesco Acquaroli, un presidente uscente e ricandidato che parla della sua Regione. La fotografia di quali siano le priorità per le Marche, in questa volata finale al voto che si celebrerà domenica e lunedì, è tutta nell’appello sul Medio Oriente con cui Ricci ha chiuso l’ultimo faccia a faccia con Acquaroli, andato in onda su Sky. Del resto, si tratta di una chiosa coerente con il tour elettorale del centrosinistra chiamato “Un treno per Gaza”. «Non mi ha stupito. Evidentemente ritiene che per la sua campagna elettorale gli sia più funzionale parlare del Medio Oriente piuttosto che delle Marche», ha commentato Acquaroli, sottolineando che «la sinistra parla di Gaza perché è un argomento che le permette di sorvolare sulle proprie divisioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le Marche alla volata finale: Acquaroli pensa al territorio, Ricci a Gaza. Nel faccia a faccia non c’è storia