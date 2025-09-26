Le Marche alla volata finale | Acquaroli pensa al territorio Ricci a Gaza Nel faccia a faccia non c’è storia
Da un lato, Matteo Ricci, un candidato governatore della sinistra che parla di Gaza; dall’altra, Francesco Acquaroli, un presidente uscente e ricandidato che parla della sua Regione. La fotografia di quali siano le priorità per le Marche, in questa volata finale al voto che si celebrerà domenica e lunedì, è tutta nell’appello sul Medio Oriente con cui Ricci ha chiuso l’ultimo faccia a faccia con Acquaroli, andato in onda su Sky. Del resto, si tratta di una chiosa coerente con il tour elettorale del centrosinistra chiamato “Un treno per Gaza”. «Non mi ha stupito. Evidentemente ritiene che per la sua campagna elettorale gli sia più funzionale parlare del Medio Oriente piuttosto che delle Marche», ha commentato Acquaroli, sottolineando che «la sinistra parla di Gaza perché è un argomento che le permette di sorvolare sulle proprie divisioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: marche - volata
Elezioni, Matteo Ricci lancia la volata: "Fino alla vittoria. Tutti in piazza a Pesaro il 17 settembre per cambiare le Marche"
Volata finale per Più Marche: Acquaroli chiude la campagna tra la gente. Arriva anche il ministro della Salute Schillaci
Salvini lancia la volata per le regionali nelle Marche con un discorso… da manuale di storia contemporanea absurda ? “Il morto negli USA : chiamava mamma alla mamma, e papà al papà.” Profondo. Visionario. Sbalorditivo. Presto nei migliori libr - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Marche, Acquaroli verso la volata: “Presto usciremo dalle Regioni di transizione. Sanità? La riforma va completata” Di @aldotorchiaro - X Vai su X
Marche, la volata finale: Meloni con gli alleati, Schlein e Conte separati - Il messaggio ha fatto irruzione nelle chat dei parlamentari i giorni scorsi. Da ilmessaggero.it
Elezioni regionali Marche, Acquaroli e Ricci: confronto tra canditati su Sky TG24. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni regionali Marche, Acquaroli e Ricci: confronto tra canditati su Sky TG24. Secondo tg24.sky.it