Le invitano a una festa | torturate e massacrate Orrore per due 20enni e una 15enne

Un crimine efferato ha scosso l’Argentina. Brenda del Castillo e Morena Verdi, cugine di 20 anni, insieme all’amica quindicenne Lara Gutiérrez, sono state vittime di un brutale femminicidio nei giorni scorsi. La tragedia ha avuto inizio venerdì scorso, quando le tre giovani hanno accettato un invito a una festa, salendo su un furgone che avrebbe dovuto condurle all’evento. In realtà, si trattava di una trappola. Il giorno successivo i loro telefoni cellulari sono stati disattivati, ma il segnale GPS ha permesso alle forze dell’ordine di rintracciarle cinque giorni dopo in una proprietà di Florencio Varela, nella periferia sud della capitale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

