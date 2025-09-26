Le invitano a una festa poi l’orrore | tre 20enni torturate così
Una serata che doveva essere all'insegna dell'allegria si è invece trasformata in una tragedia. Tre ragazze, due di vent'anni e una di quindici, nella serata di venerdì, sono salite su un furgone, rispondendo a un invito che si rivelerà fatale. Da quel momento, le loro tracce sono svanite nel nulla, lasciando le famiglie nell'angoscia e senza risposte. Leggi anche: "Autostrada chiusa". Maxi incidente tra più auto in galleria, traffico bloccato Dalle indagini alla scoperta della verità. I telefoni delle vittime risultavano irraggiungibili e i familiari, allarmati, hanno subito allertato le autorità.
