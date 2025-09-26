Le invitano a una festa poi l’orrore | tre 20enni torturate così

Tvzap.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata che doveva essere all’insegna dell’allegria si è invece trasformata in una tragedia. Tre ragazze, due di vent’anni e una di quindici, nella serata di venerdì, sono salite su un furgone, rispondendo a un invito che si rivelerà fatale. Da quel momento, le loro tracce sono svanite nel nulla, lasciando le famiglie nell’angoscia e senza risposte. Leggi anche: “Autostrada chiusa”. Maxi incidente tra più auto in galleria, traffico bloccato Dalle indagini alla scoperta della verità. I telefoni delle vittime risultavano irraggiungibili e i familiari, allarmati, hanno subito allertato le autorità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

le invitano a una festa poi l8217orrore tre 20enni torturate cos236

© Tvzap.it - Le invitano a una festa poi l’orrore: tre 20enni torturate così

In questa notizia si parla di: invitano - festa

Festa dell’Unità, agguato al ministro Zangrillo: prima lo invitano poi lo fanno “linciare” dai centri sociali

Festa dell’Unità, agguato al ministro Zangrillo: prima lo invitano poi lo insultano. Meloni: “Basta toni incivili”

Le invitano a una festa: torturate e massacrate. Orrore per due 20enni e una 15enne

Cerca Video su questo argomento: Invitano Festa L8217orrore Tre