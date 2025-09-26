Le intercettazioni non trascritte e i movimenti bancari | tutte le anomalie che coinvolgono Sempio

Improvvisa svolta nel caso di Garlasco: questa mattina la procura di Brescia ha ordinato una serie di perquisizioni che hanno coinvolto la famiglia di Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia, l'ex procuratore capo Mario Venditti, gli zii di Sempio e due carabinieri. La perquisizione è terminata verso le 12: carabinieri e guardia di finanza hanno acquisito diverso materiale che è stato portato via all'interno di scatoloni. Oltre agli investigatori hanno lasciato la villetta, su un'auto, anche i genitori di Sempio e l'avvocato Lovati, senza rilasciare commenti. Uno dei filoni che si è aperto riguarda l'ipotesi di corruzione, capo di imputazione per il quale è indagato il procuratore Venditti, ma ci sono anche anomalie riscontrate negl interrogatori effettuati su Sempio nel 2017. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

