Le Guardie Zoofile OIPA salvano cane e gatto in un appartamento occupato abusivamente | vivevano tra rifiuti e sporcizia

Pero (Milano) – Vivevano in pessime condizioni igienico sanitarie, tra rifiuti e sporcizia, all'interno di uno stabile occupato in parte abusivamente, il pitbull maschio di due anni e una gatta bianca di quattro anni salvati dalle Guardie Zoofile dell'Oipa di Milano. E' successo a Pero, nell'hinterland milanese. L’intervento tempestivo delle Guardie Zoofile, allertate della situazione, ha permesso di salvare i due animali e dare donare loro una seconda possibilità. In collaborazione con gli agenti della polizia locale, le guardie sono entrate nell'appartamento, hanno messo sotto sequestro il cane e il gatto e li hanno portati al canile sanitario di competenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le Guardie Zoofile OIPA salvano cane e gatto in un appartamento occupato abusivamente: vivevano tra rifiuti e sporcizia

In questa notizia si parla di: guardie - zoofile

