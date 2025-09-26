Le Guardie Zoofile OIPA salvano cane e gatto in un appartamento occupato abusivamente | vivevano tra rifiuti e sporcizia

Ilgiorno.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pero (Milano) – Vivevano in pessime condizioni igienico sanitarie, tra rifiuti e sporcizia, all'interno di uno stabile occupato in parte abusivamente, il pitbull maschio di due anni e una gatta bianca di quattro anni salvati dalle Guardie Zoofile dell'Oipa di Milano. E' successo a Pero, nell'hinterland milanese. L’intervento tempestivo delle Guardie Zoofile, allertate della situazione, ha permesso di salvare i due animali e dare donare loro una seconda possibilità. In collaborazione con gli agenti della polizia locale, le guardie sono entrate nell'appartamento, hanno messo sotto sequestro il cane e il gatto e li hanno portati al canile sanitario di competenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

