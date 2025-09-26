Le fregate siano pagate dagli imprudenti non dal contribuente
Le fregate chi le paga? Il soccorso alpino è, per gli sventati, giustamente a pagamento: lo sia anche il soccorso marino. In Piemonte, quando si iniziò a far pagare gli interventi, l’assessore preposto (di centrosinistra) motivò in tal modo: “La compartecipazione delle tariffe introduce un elemento di responsabilità personale volto a prevenire situazioni causate da imprudenza e superficialità”. In Veneto è previsto un diritto di chiamata, 200 euro, poi parte il tassametro. In Alto Adige l’elisoccorso costa 140 euro al minuto. Problema che i professori di matematica potrebbero sottoporre agli studenti in kefiah: se un minuto di elicottero costa 140 euro, un minuto di fregata quanto costa? Il risultato, qualunque esso sia, va moltiplicato per due, onde coprir le spese della fregata Fasan e della fregata Alpino, senza contare i rischi per gli oltre 300 marinai imbarcati sulle medesime. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Le fregate siano pagate dagli imprudenti, non dal contribuente - Stuzzicare la Israeli Navy più che da imprudenti è proprio da persone bisognose di antipsicotici. Come scrive ilfoglio.it