Le figure più richieste per lavorare ai Comics

“Vuoi vivere un’esperienza lavorativa all’interno di un evento dedicato al fumetto, all’animazione e ai videogiochi che si terrà a Lucca dal 29 ottobre al 2 novembre?“. Domanda allettante se poi la risposta di riferisce a Lucca Comics & Games. L’operazione di reclutamento è scattata. L’agenzia Manpower, per conto di Winch S.r.l., ha già pubblicato gli annunci per la ricerca di diverse figure professionali da inserire nel proprio staff in diverse fasi dell’evento: durante l’allestimento (ottobre), durante l’evento e nel disallestimento (novembre). Le figure richieste in particolare sono addetti alla cassa, al controllo accessi (veicolare e pedonale), all’infopoint, hostess e steward, facchinaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

