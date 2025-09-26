Le famiglie sgomberate occupano il Duomo di Napoli

Cms.ilmanifesto.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 19 settembre, nel giorno della celebrazione di San Gennaro, avevano partecipato al rito con striscioni e cartelli, invocando l’aiuto del Santo patrono di Napoli. Ieri sono tornati al Duomo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

le famiglie sgomberate occupano il duomo di napoli

© Cms.ilmanifesto.it - Le famiglie sgomberate occupano il Duomo di Napoli

In questa notizia si parla di: famiglie - sgomberate

Case Ater inagibili a 9 anni dal sisma, sgomberate 12 famiglie

Rumori e scricchiolii, a Bari sgomberate altre due palazzine: dieci famiglie evacuate

Campi Flegrei, danni dopo la scossa in un palazzo di via Napoli: sgomberate sei famiglie

Mamme sfrattate dall’ex Motel Agip occupano il Duomo di Napoli: presidio sotto il busto di San Gennaro - Il Duomo di Napoli occupato dalle mamme sgomberate dall'ex Motel Agip di Secondigliano: "Il Comune ci aiuti a trovare casa" ... Lo riporta fanpage.it

famiglie sgomberate occupano duomoNapoli, sgombero ex motel Agip: mamme occupano Duomo - Una ventina di mamme sta occupando dalle prime ore di oggi il Duomo di Napoli dove, davanti all'altare, hanno esposto le motivazioni della loro protesta. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Famiglie Sgomberate Occupano Duomo