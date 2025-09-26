Le Donatella | Per noi è una nuova esperienza e speriamo di dare il massimo a Tale e quale show – Intervista

Giulia e Silvia, concorrenti di “ Tale e Quale Show ”, stanno affrontando con entusiasmo e un po’ di ansia la loro prima esperienza nel programma. Le abbiamo raggiunte con i nostri microfoni: ecco l’ intervista esclusiva a Le Donatella. Le Donatella, esordio a Tale e quale show 2025. Giulia e Silvia Provvedi (sorelle gemelle del duo Le Donatella), concorrenti di “Tale e Quale Show 2025”, stanno affrontando con entusiasmo e un po’ di ansia la loro prima esperienza nel programma. Si stanno preparando intensamente con l’aiuto della vocal coach Maria Grazia, definita come un vero angelo, e stanno cercando di gestire l’ansia in vista della prima puntata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

