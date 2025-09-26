Le diocesi toscane da Leone XIV sabato 11 ottobre
Firenze, 25 settembre 2025 - Circa novemila toscani saranno in piazza San Pietro sabato 11 ottobre per il Giubileo: un'espressione di unità delle diocesi della Toscana nella forma di un pellegrinaggio regionale. I fedeli saranno accompagnati dai vescovi con pullman e treni prenotati per l'occasione, in modo da poter raggiungere Piazza San Pietro alle 9. Dalle 10 alle 11 ci sarà la possibilità di confessarsi. Alle 11 la preghiera comunitaria in preparazione alla liturgia giubilare con la recita del Rosario, al termine del quale è previsto il saluto di Papa Leone XIV. Alle 12.30 la Messa presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana, e concelebrata dai vescovi e sacerdoti delle diocesi toscane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
