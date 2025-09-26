Le conseguenze dell’estremismo che sia di Vannacci o dell’Usb
Al direttore - In Italia c'è un sindacato meteorologico che il venerdì semina vento, il lunedì raccoglie tempesta e allora, per non essere da meno, il mercoledì minaccia un uragano: "La Cgil condanna gli ennesimi e gravissimi attacchi avvenuti stanotte nei confronti della Global Sumud Flotilla, e chiede al governo di adoperarsi immediatamente affinché sia garantita l'incolumità di tutte le persone a bordo delle imbarcazioni e per far sì che la missione umanitaria venga portata a termine .. Invitiamo tutte le nostre strutture e le lavoratrici e i lavoratori a partecipare attivamente alle iniziative di solidarietà in programma nel paese.
Negli Stati Uniti la violenza politica è in aumento, alimentata dai social media e dall'estremismo degli influencer di destra. I commenti dei giornali dopo l'omicidio di Charlie Kirk. Foto di copertina di Joe Raedle (Getty).
Le conseguenze dell'estremismo, che sia di Vannacci o dell'Usb - Il problema dei sindacalisti e dei politici che coltivano l'estremismo, anche se magari non lo praticano, è che creano le basi perfette per far sì che poi qualcuno un giorno raccolga l'estremismo ...