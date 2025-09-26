Le città di pianura il film sul Veneto nichilista che conquista i festival internazionali
Dal debutto a Cannes alle tappe a Toronto, New York e Busan, l’opera seconda di Francesco Sossai arriva nelle sale italiane. Un road movie che attraversa paesaggi trasformati dal cemento, tra fabbriche, osterie e incontri inattesi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: citt - pianura
Ne Le città di pianura, il nuovo film di Francesco Sossai che lo vede protagonista, interpreta un ragazzo che impara a vivere giorno per giorno la sua vita: una lezione che lui stesso ha assimilato perché è sempre meglio buttarsi che rimuginare - facebook.com Vai su Facebook
Ne Le città di pianura, il nuovo film di Francesco Sossai che lo vede protagonista, interpreta un ragazzo che impara a vivere giorno per giorno la sua vita: una lezione che lui stesso ha assimilato perché è sempre meglio buttarsi che rimuginare - X Vai su X
Francesco Sossai: con Le città di pianura racconto il Veneto di oggi, crepuscolare e alcolico - La regione del Nord est è una prateria americana nell’opera del regista che arriva in sala dopo il successo a Cannes: «Siamo in una fase di post- Come scrive repubblica.it
Al festival di Toronto tre film sostenuti dalla Regione Veneto - Tre film legati al Veneto e realizzati con il contributo della Regione e il sostegno della Veneto Film Commission, prenderanno parte al Toronto International Film Festival 2025. Scrive ansa.it