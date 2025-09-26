Le case ai tempi della Preistoria alla Terramara si esplora l’arte di costruire
Nuova domenica di apertura il 28 settembre alla Terramara di Montale, questa volta a ingresso gratuito, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, dedicate quest’anno a un tema che è nella storia stessa del parco archeologico: “L’Arte di costruire”.Il filo conduttore dell’edizione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
