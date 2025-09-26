Le barriere all’ingresso sulla sanità
Nel rapporto della Commissione europea “The Role of Healthcare in Reducing Inequalities and Poverty in the EU”, viene approfondito il. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: barriere - ingresso
Ingresso moderno e curato, viabilità ripensata e zero barriere architettoniche: il nuovo volto del lungomare di Montalto
ANIMALIA – Essere umani, essere animali Bar India (Lungotevere V. Gassman, 1 - ingresso senza barriere architettoniche via L. Pierantoni, 6) Dal 18 al 21 settembre Quattro giornate per esplorare il rapporto fra uomo e spazio, anzi giungla urbana, con - facebook.com Vai su Facebook