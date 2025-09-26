Le Asl di Frosinone si tingono di rosa per la prevenzione del tumore al seno

AGI - La Asl di Frosinone aderisce alla campagna di sensibilizzazione della Regione Lazio dedicata all' Ottobre Rosa. Gli ospedali Fabrizio Spaziani del capoluogo ciociaro, Santa Scolastica di Cassino, San Benedetto di Altri e Santissima Trinità di Sora alle 18:30 di mercoledì 1 ottobre si illumineranno di rosa. In particolare team di radiologi specializzati del Centro di Diagnostica Senologica del nosocomio di Frosinone: la dottoressa Nicole Iorio, la dottoressa Michela Giuliani e il dottor Fabio Torriero riserverà alcune sedute di mammografia dei mesi di ottobre, novembre e dicembre alle donne tra i 45 e i 49 anni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Le Asl di Frosinone si tingono di rosa per la prevenzione del tumore al seno

