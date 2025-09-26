Le Acli di Arezzo a confronto con i candidati alle elezioni regionali

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 26 settembre 2025 –  . “Un caffè per la Toscana” è il titolo di un ciclo di incontri organizzati dall’associazione con l’obiettivo di dar vita a una fase di dibattito su progetti, idee e soluzioni per il futuro della regione, favorendo così una partecipazione consapevole e responsabile al voto di domenica 12 e lunedì 13 ottobre. L’iniziativa, ospitata dalla nuova sede in via Montefalco, sta permettendo a soci, dipendenti, dirigenti e rappresentanti dei circoli dell’intera provincia di confrontarsi direttamente con i candidati dei diversi partiti in un clima di costruttivo dialogo e di reciproco ascolto, con il programma che è quotidianamente aggiornato sulla pagina facebook delle Acli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

le acli di arezzo a confronto con i candidati alle elezioni regionali

© Lanazione.it - Le Acli di Arezzo a confronto con i candidati alle elezioni regionali

In questa notizia si parla di: acli - arezzo

Preoccupazione delle Acli di Arezzo per il futuro delle aree interne

Preoccupazione delle Acli di Arezzo per il futuro delle aree interne

Un plauso dalle Acli di Arezzo alla Regione Toscana per l'introduzione della nuova legge a tutela dei lavoratori nei contratti pubblici

acli arezzo confronto candidatiLe Acli di Arezzo a confronto con i candidati alle elezioni regionali - “Un caffè per la Toscana” è il titolo di un ciclo di incontri organizzati dall’associazione con l’obi ... Scrive msn.com

acli arezzo confronto candidatiColdiretti a confronto con i candidati della provincia di Arezzo al Consiglio Regionale della Toscana - L'incontro si terrà il giorno venerdì 26 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la Sala/Convegni Borsa Merci in Piazza Risorgimento, 23 ad Arezzo ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Acli Arezzo Confronto Candidati