Le Acli di Arezzo a confronto con i candidati alle elezioni regionali
Arezzo, 26 settembre 2025 – . “Un caffè per la Toscana” è il titolo di un ciclo di incontri organizzati dall’associazione con l’obiettivo di dar vita a una fase di dibattito su progetti, idee e soluzioni per il futuro della regione, favorendo così una partecipazione consapevole e responsabile al voto di domenica 12 e lunedì 13 ottobre. L’iniziativa, ospitata dalla nuova sede in via Montefalco, sta permettendo a soci, dipendenti, dirigenti e rappresentanti dei circoli dell’intera provincia di confrontarsi direttamente con i candidati dei diversi partiti in un clima di costruttivo dialogo e di reciproco ascolto, con il programma che è quotidianamente aggiornato sulla pagina facebook delle Acli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: acli - arezzo
Preoccupazione delle Acli di Arezzo per il futuro delle aree interne
Preoccupazione delle Acli di Arezzo per il futuro delle aree interne
Un plauso dalle Acli di Arezzo alla Regione Toscana per l'introduzione della nuova legge a tutela dei lavoratori nei contratti pubblici
“La Toscana torni ad essere terra di pace e diritti. Sostegno alla proposta delle Acli di Arezzo” http://dlvr.it/TN83By ? #Pace - X Vai su X
Assessorato alla pace, un impegno per le elezioni comunali del 2026. Accolgo con favore l’invito delle Acli di Arezzo che suggeriscono l’istituzione di un assessorato alla pace, oggi più che mai necessario. Ne ho parlato anche lo scorso 9 settembre in diretta c - facebook.com Vai su Facebook
Le Acli di Arezzo a confronto con i candidati alle elezioni regionali - “Un caffè per la Toscana” è il titolo di un ciclo di incontri organizzati dall’associazione con l’obi ... Scrive msn.com
Coldiretti a confronto con i candidati della provincia di Arezzo al Consiglio Regionale della Toscana - L'incontro si terrà il giorno venerdì 26 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la Sala/Convegni Borsa Merci in Piazza Risorgimento, 23 ad Arezzo ... Secondo lanazione.it