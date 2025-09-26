Le accuse contro Spinelli e la moglie | Hanno preso parte a un complotto contro il presidente Maduro

Giancarlo Spinelli, cesenate emigrato in Venezuela, e la moglie Maria Alejandra Portillo Resh, entrambi detenuti in carcere a Caracas, sono accusati di aver preso parte a un complotto contro il presidente Nicolas Maduro. In un appartamento di loro proprietà avrebbero allestito un laboratorio per modificare armi e preparare munizioni. Questo almeno secondo la ricostruzione delle indagini fornita alla stampa venezuelana dal ministro dell’interno Diosdado Cabello. Spinelli, arrestato per terrorismo, tradimento della patria, traffico d’armi e associazione a delinquere, è detenuto da un anno e 7 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le accuse contro Spinelli e la moglie: "Hanno preso parte a un complotto contro il presidente Maduro"

