Le accuse contro Spinelli e la moglie | Hanno preso parte a un complotto contro il presidente Maduro

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giancarlo Spinelli, cesenate emigrato in Venezuela, e la moglie Maria Alejandra Portillo Resh, entrambi detenuti in carcere a Caracas, sono accusati di aver preso parte a un complotto contro il presidente Nicolas Maduro. In un appartamento di loro proprietà avrebbero allestito un laboratorio per modificare armi e preparare munizioni. Questo almeno secondo la ricostruzione delle indagini fornita alla stampa venezuelana dal ministro dell’interno Diosdado Cabello. Spinelli, arrestato per terrorismo, tradimento della patria, traffico d’armi e associazione a delinquere, è detenuto da un anno e 7 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Accuse di terrorismo e traffico d’armi. Arrestata anche la moglie di Spinelli

accuse contro spinelli moglieLe accuse contro Spinelli e la moglie: "Hanno preso parte a un complotto contro il presidente Maduro" - Si aggrava la posizione della coppia in carcere in Venezuela: il regime li indica come partecipanti a un’operazione terroristica diretta contro il palazzo di Miraflores. Segnala ilrestodelcarlino.it

accuse contro spinelli moglieL'imprenditore Giancarlo Spinelli e la moglie arrestati in Venezuela: «Anche lei accusata di terrorismo, in casa trovate armi, bombe e stanze segrete» - Del 59enne di Cesena non si hanno notizie dal 21 febbraio 2024, la moglie aveva raccontato la storia ma ora è stata fermata con le stesse accuse del marito. Come scrive corrieredibologna.corriere.it

