Le acconciature per i capelli mossi scelgono l' effetto naturale e il volume discreto per valorizzare i tagli corti medi e lunghi
S ono le scalature quasi invisibili a fare la differenza delle nuove acconciature per capelli mossi corti, medi e lunghi. Dal bixie cut sfilato chic e spensierato, al wavy bob che raggiunge le spalle al lungo fluttuante e scalato, i nuovi look puntano tutto sull’effetto naturale e sul volume discreto che dà movimento. Nicole Kidman torna ai capelli ricci in vacanza. Come negli Anni ’90 X Le acconciature per i capelli ricci e mossi: i corti sbarazzini. Uno degli hairlook più interessanti da chi ama i tagli corti è quello più recente di Emma Stone. Si chiama bixie cut, ed è uno stile ibrido che unisce elementi del pixie cut e del bob. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: acconciature - capelli
Acconciature: quattro idee veloci per raccogliere i capelli in spiaggia
Dai bun spettinati alle trecce perfette, le acconciature per chi vuole mantenere i capelli lunghi d'estate sono tante, fresche e glamour
Charlotte e Gabriella: capelli color miele e acconciature bon ton per due. Le giovani principessine dettano già tendenza
Cinque acconciature capelli per l’autunno da copiare a Katie Holmes - facebook.com Vai su Facebook
Capelli lunghissimi alla Demi Moore: come curarli, le acconciature - di Ilaria PerrottaIn principio fu Eva, la prima donna che l’iconografia biblica mostra con capelli lunghissimi, folti e leggermente mossi, a coprire le nudità. Da msn.com
30 acconciature estive da ricreare per sfuggire al caldo con stile. Per tutti i tipi (lisci, mossi e ricci) e le lunghezze, anche XXL - La primavera in città è bellissima: i primi soli scaldano i giardini pubblici, gli alberi in fiore profumano le strade, le biciclette sfrecciano al mattino presto verso gli uffici. Segnala vogue.it