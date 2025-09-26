Le acconciature per i capelli mossi scelgono l' effetto naturale e il volume discreto per valorizzare i tagli corti medi e lunghi

S ono le scalature quasi invisibili a fare la differenza delle nuove acconciature per capelli mossi corti, medi e lunghi. Dal bixie cut sfilato chic e spensierato, al wavy bob che raggiunge le spalle al lungo fluttuante e scalato, i nuovi look puntano tutto sull’effetto naturale e sul volume discreto che dà movimento. Nicole Kidman torna ai capelli ricci in vacanza. Come negli Anni ’90 X Le acconciature per i capelli ricci e mossi: i corti sbarazzini. Uno degli hairlook più interessanti da chi ama i tagli corti è quello più recente di Emma Stone. Si chiama bixie cut, ed è uno stile ibrido che unisce elementi del pixie cut e del bob. 🔗 Leggi su Iodonna.it

