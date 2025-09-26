Le 10 sagre d' autunno da non perdere nel weekend in Emilia Romagna

I profumi d'autunno tornano ad animare la nostra regione: tra i piatti della tradizione (come cappelletti, lasagne, polenta, mele e anguilla), rievocazioni storiche, folklore, mercatini, spettacoli e degustazioni ecco gli appuntamenti da non perdere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

